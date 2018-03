Celstraf voor Spaanse rapper die koningshuis beledigt

In Spanje is opnieuw een hiphopper tot een lange gevangenisstraf veroordeeld voor opmerkingen die hij op Twitter en in zijn liedjesteksten had gemaakt.

Het nationaal gerechtshof in Madrid bevond Pablo Hasel vrijdag schuldig aan onder meer verheerlijking van terrorisme, laster en belediging van de Spaanse monarchie en de overheid. De 29-jarige muzikant kreeg een celstraf van twee jaar en één dag en moet een boete van 24.300 euro betalen.

Belang van één dag extra

Die ene extra dag in de strafmaat is niet zomaar onschuldig. Dat betekent dat Hasel zijn straf effectief moeten uitzitten als een beroepsprocedure bij een hogere gerechtelijke instantie niets oplevert. In Spanje moeten gevangenisstraffen van maximaal twee jaar niet automatisch worden uitgezeten wanneer de veroordeelde geen gerechtelijk verleden heeft.

De hiphopper heeft zijn veroordeling al fors bekritiseerd op Twitter. “Als ik had gezegd dat Catalanen, immigranten, antifascisten of homoseksuelen bommen verdienen, dan zou ik bescherming hebben gekregen van de fascistische rechters die me nu veroordeeld hebben”, klinkt het.

Al tweede geval

Nauwelijks tien dagen eerder had het Hooggerechtshof nog een gevangenisstraf van 3,5 jaar tegen rapper Josep Miquel Arenas bevestigd. De 24-jarige hiphopper uit Mallorca - die in Spanje beter bekend is onder zijn artiestennaam Valtonyc - zou de Spaanse kroon hebben bedreigd en beledigd en het terrorisme hebben verheerlijkt. De zaak had tot heel wat ophef geleid in Spanje.