Real-sterspeler Luka Modric riskeert zes maanden tot vijf jaar cel

De Kroatische international Luka Modric wordt in zijn land van meineed beschuldigd. Hij zou een valse getuigenis afgelegd hebben in een belastingontduikingzaak rond voetbalmanager Zdravko Mamic, voormalig CEO van Dinamo Zagreb. De 32-jarige middenvelder van Real Madrid riskeert een celstraf van zes maanden tot vijf jaar.

De Kroatische justitie vermoedt dat de 57-jarige Mamic met zijn handlangers zo’n 15,6 miljoen euro verdonkeremaand heeft. De Kroatische fiscus zou hij voor 1,6 miljoen euro opgelicht hebben. Op 13 juni getuigde Modric op het proces tegen Mamic in Osijek dat hij in 2004 bij zijn eerste profcontract een document tekende dat Mamic het recht gaf op de helft van de transferpremies die Modric in de toekomst zou ontvangen. In 2015 had Modric de onderzoekers nochtans al verteld dat het document geantidateerd was. Hij tekende het toen hij al voor Tottenham speelde. Modric verliet Zagreb in 2008 voor Tottenham, waar Real hem in 2012 wegplukte. Op de rechtbank leek Modric nerveus en onzeker. Hij wisselde geen blik met de beklaagden. Naast Zdravko Mamic zijn dat diens broer Zoran, die ook een bestuursfunctie had bij Dinamo, en een inspecteur van de Kroatische fiscus.

Mamic heeft een bedenkelijke reputatie en zou achter de schermen de sterke man van het Kroatische voetbal zijn. Veel Kroatische voetbalfans menen dat hij een putsch pleegde op de voetbalbond en dat de bondsvoorzitter, ex-international Davor Suker, niet meer dan een marionet van Mamic is. Volgens lokale media vindt het proces in Osijek plaats omdat in Zagreb geen magistraat gevonden kan worden die geen banden met Mamic heeft. Mamic zelf heeft het over “een politieke afrekening” en noemt zijn aanklagers “leugenaars en manipulators”.