Het eerste Europese slechtvalkenei van dit jaar is van Vlaamse makelij

Oudenaarde - Het koppel slechtvalken, dat voor het zesde jaar op rij zijn intrek heeft genomen in de nestkast bovenin de Sint-Walburgatoren in Oudenaarde, heeft voor een primeur gezorgd. Het wijfje heeft dit jaar zowaar het eerste slechtvalkenei in Europa gelegd.

“Op 24 februari werd het eerste ei gelegd en dat is meteen ook het eerste slechtvalkenei dit jaar in Europa”, weet projectcoördinator Gunther Groenez van Natuurpunt Oudenaarde. “In 2016 en 2017 werd het eerste ei pas op 1 maart gelegd. Ditmaal was het wijfje dus beduidend vroeger. Inmiddels zijn er al enkele eieren bijgekomen. Het is elk jaar afwachten of de slechtvalken opnieuw de Sint-Walburgatoren boven een andere locatie als nestplek verkiezen.”

Maar dit jaar was er een extra zorg. De Sint-Walburgatoren gaat dit jaar immers in de steigers voor een grondige renovatie. Dat zou voor de nodige verstoring zorgen en een nieuw legsel uitsluiten of laten mislukken. Na overleg tussen de stad Oudenaarde en Natuurpunt Vlaamse Ardennen werd daarom besloten om de werken tot na de nestperiode uit te stellen.

Nieuwe nestplekken

“Ondertussen worden in de omgeving van de toren enkele nieuwe nestplekken ingericht waardoor de vogels alvast voor volgend jaar naar een nieuwe neststek kunnen uitkijken. Zodra de renovatiewerken achter de rug zijn, kunnen ze dan terug naar hun vertrouwde nestplaats.”

Voor het zesde jaar op rij heeft een koppel slechtvalken zijn intrek genomen in de nestkast in de Sint-Walburgatoren. Foto: pdv

Nabij het nest zijn twee camera’s geplaatst die het doen en laten van het ouderpaar in de gaten houden. De beelden zijn live te bekijken via het internet op de website van de stad Oudenaarde en Natuurpunt Vlaamse Ardennen. De beelden zijn ook op een groot scherm te zien in de Sint-Walburgakerk.

Spectaculaire vluchten

Gunther Groenez: “Maar niettegenstaande alles goed was voorbereid, gooide een technische panne roet in het eten. Zowel de recorder als één van de twee camera’s ging stuk. Het lukte niet om de tweede camera te vervangen voordat het eerste ei werd gelegd. Omdat een verstoring van het nest grote gevolgen kan hebben, is beslist de vervanging uit te stellen. Zodra de eileg achter de rug is en het weer beter wordt, zal op een gepast moment alsnog de tweede camera worden geplaatst. Fans van het eerste uur zullen dus nog wat geduld moeten oefenen. Een kleine tegenvaller, maar dat wordt ruim gecompenseerd door de spectaculaire vogelvluchten die door elke stadsbezoeker vanop de Markt kunnen worden gevolgd. Wie dat wil kan bij de toeristische dienst een verrekijker ontlenen.”