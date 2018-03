Hier is voetballen in de sneeuw bij -4 graden puur plezier: in een jacuzzi vlak naast het veld mét gratis bier

In ons land zijn we niet bepaald grote fan van sneeuw. Het verkeer loopt dan nogal snel in de soep, het is altijd véél te koud en voetballen wordt in dat geval moeilijk. In Denemarken hebben ze minder last van dat winterweer...

Dat bleek tijdens de wedstrijd tussen Hobro IK en FC Kopenhagen. Die teams speelden woensdag tegen elkaar op de 23e speeldag in de Deense Superliga en de bezoekers trokken met 0-2 aan het langste eind. Viktor Fischer (ex-Ajax) en Rasmus Falk zorgden voor de doelpunten. Kopenhagen blijft zo derde in de stand op ruime achterstand van leiders Bröndby en Midtjylland, Hobro is achtste.

De wedstrijd in de DS Arena ging achteraf niet over de tongen op de sociale media, wel een opvallend beeld van vlak naast het met sneeuw bekleedde gras. De sponsor van de thuisploeg geniet blijkbaar van het winterweer en bood enkele fans de mogelijkheid om de beste zitjes in het stadion te bemachtigen.

In een jacuzzi, jawel, met gratis bier. De drie gelukkige dames amuseerden zich in bikini bij -4 graden Celcius dus helemaal rot. Al was een muts wel een vereiste!

