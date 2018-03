Worden de beruchte Amsterdamse walletjes straks betalend?

Iedereen die voortaan de Amsterdamse hoerenbuurt in wil, moet voortaan vijf euro entree betalen. Of dat is toch wat Metje Blaak van de politieke partij 50Plus wil. Haar voorstel komt er niet zomaar, ze spreekt immers uit ervaring.

Metje Blaak, zowat de ombudsvrouw voor prostituees én ook verkiesbaar voor een 50PLUS-zetel in de gemeenteraad (de partij die opkomt voor de belangen van 50-plussers), gelooft dat het in de al dan niet nabije toekomst gedaan is met de hoerenbuurt in het centrum van de stad. Xaviera Hollander, ook een ex-prostituee, is het met haar eens.

Ex-prostituee, fotograaf, schrijfster Metje Blaak Foto: Hollandse Hoogte / Peter Elenbaas

Volgens beide dames worden de Wallen langzaamaan weggejaagd om verschillende redenen: het gebied is kleiner geworden, het aantal ramen is met meer dan honderd teruggebracht en er liggen steeds meer toeristen op de loer. De oplossing? “Vraag iedereen vijf euro om het gebied van de Wallen binnen te komen”, klinkt het.

Hoerenloper niet langer anoniem

Vooral de toeloop van toeristen lijkt problematisch. De drukte bij de walletjes nam de laatste jaren enorm toe, waardoor een groot deel van de anonimiteit van de hoerenloper verdween. De kans dat wie een bordeel verlaat, wordt nageroepen en toegejuicht door een bende toeristen, is vandaag meer dan reëel. En daar zit natuurlijk niet iedereen op te wachten, integendeel.

Volgens Hollander en Blaak kan de combinatie van een kleiner gebied en de toegenomen drukte weleens de nekslag worden voor de walletjes. “Je zult zien dat die discussie over de drukte de overhand gaat nemen”, klinkt het. “De overlast op de Wallen zal als zo groot ervaren worden, dat uiteindelijk de stekker er volledig uit gaat.”

Ondergronds gaan

Niet alleen door de drukte, maar ook door de hevige concurrentiestrijd die volgt uit de inkrimping van het gebied heeft zo zijn gevolgen: “Nu al zie je dat de vrouwen ondergronds gaan en thuis werken. De vrouwen hebben steeds meer concurrentie van parenclubs en swingerclubs. Ook zijn er veel hobbyhoeren bijgekomen: een vrouw die het leuk vindt voor zomaar eens een keertje.”

Het voelt bij Blaak en Hollander als een heksenjacht. “De afbraak van de Wallen komt zo dichterbij. Het is een heksenjacht. Je moet je afvragen of we dat willen.”

Xaviera Hollander Foto: BELGAIMAGE

Verhuizen

Of het een idee is om de bordelen te verspreiden over de stad? Maar de grootste attractie van Amsterdam verplaatsen naar Nieuw-West en er daar een gezellig buurtje van maken, zien Blaak en Hollander niet meteen zitten. In veel steden is de hoerenbuurt naar een buitenwijk verkast. En de Wallen staan nog steeds hoog op de toeristenlijstjes, net als de grote musea. Een hoerenbuurt in Nieuw-West trekt volgens de dames dan gewoon toeristen aan naar een stadsdeel ver buiten het centrum. En dan wordt de sfeer ook anders. “Nee”, zegt Blaak. “Het moet in de straatjes in de oude binnenstad. Dat is romantisch, mooi en historisch zo gegroeid.”

Dat de seksconsumptie ondergronds gaat, is een gruwelbeeld van de twee. “Seks is een uitlaatklep om van spanningen af te komen. Dan kan een man toch het beste naar een sekswerker gaan. Dat is iemand die zich beschikbaar stelt”, zegt Hollander, die tegenwoordig een B&B uitbaat in Zuid-Amsterdam.

Vijf euro

Volgens Blaak is toegang heffen een mogelijke oplossing. “Vraag iedereen vijf euro om het gebied van de Wallen binnen te komen. Ik denk dat mensen dat betalen”, zegt ze. “Pas als je naar een van de sekswerkers bent geweest, krijg je die borg bij de uitgang terug. Ik denk dat het dan weer gezellig druk wordt in de buurt.”

Blaak en Hollander gaan hun ervaringen uit het verleden en de kijk op het heden en de toekomst in elk geval omzetten in een voorstelling. De twee vriendinnen zullen later dit jaar het doorkruisen om lezingen te geven over hun werk.