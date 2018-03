Zijn dit drie verschillende voetballers of een identieke drieling?

De Turkse topclub Fenerbahçe speelde donderdagavond de heenwedstrijd in de halve finales van de beker uit bij Besiktas. De wedstrijd eindigde op 2-2. Alvaro Negredo en Talisco scoorden voor de thuisploeg, Roberto Soldado en Sener Ozbayraki deden de netten trillen voor de bezoekers. Na afloop deed een opmerkelijke foto de ronde op Twitter. Het leek wel alsof er bij Fenerbahçe een identieke drieling speelt. In werkelijkheid gaat het om Hasan Ali Kaldirim (28), Mehmet Ekici (27) en Alper Potuk (26). In de verste verte geen familie van elkaar dus, maar gewoon drie kerels die van dezelfde haarstijl houden. En van dezelfde flank, want tegen Besiktas vormde het trio de linkervleugel van de ploeg van Nabil Dirar (ex-Club Brugge).