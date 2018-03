Vier auto's botsen op gladde weg tegen zelfde gevel in enkele uren tijd: "Hoe kan zoiets gebeuren?"

Zele - In Avermaat bij het Oost-Vlaamse Zele, op het kruispunt met de Scheldestraat, gebeurden vrijdag vier ongevallen als gevolg van het barre weer. Vier keer kwam een wagen tegen dezelfde gevel van een hoekhuis terecht.

Omstreeks 18 uur werden Jeanine en Willy Veldeman opgeschrikt door een ongeval met twee wagens in Avermaat. “We zaten in de zetel toen we één van die wagens recht op ons huis zagen afkomen”, zegt Jeanine.

“En hij kwam tot stilstand tegen de muur onder één van onze ramen. De klap was zo hevig dat de verwarming van de muur gerukt werd en de elektriciteit sprong. We kunnen ons nog verwarmen via de houtkachel, maar hopen wel dat we snel opnieuw elektriciteit hebben.”

Nog niet gestrooid

De brandweer kwam ter plaatse, maar het huis moest niet gestut worden. Wel werden er houten platen vastgemaakt aan de gevel. Het weer lag aan de oorzaak van het ongeval. “Er was nog niet gestrooid en op het nieuwe wegdek met fluisterasfalt veroorzaakt aanvriezende regen of sneeuw veel sneller gladheid blijkbaar”, zegt Willy.

“De paaltjes zijn van plastic, die worden gewoon afgereden. En vroeger lagen er trottoirs met een hogere rand, zodat die de auto’s ook wat meer tegenhielden. Dit hebben we nooit eerder meegemaakt.”

Het was nog straffer dan dat ene ongeval. Maar liefst vier voertuigen vlogen – verspreid over de namiddag – tegen de woning. “Er zijn vier wagens tegen onze gevel terechtgekomen”, gaat Jeanine verder.

“Voor het ongeval om 18 uur waren er al twee, die hebben de gevel meer geschuurd, zodat er veel minder schade was. Toch merkwaardig dat zoiets kan gebeuren. We zullen de muur zo snel mogelijk laten herstellen. Ik denk dat we de gemeente gaan vragen om de paaltjes in een ander materiaal dan plastic te plaatsen. Zo is ons huis toch wat meer beschermd in de toekomst.”

De schade aan de voertuigen bleef beperkt. Er vielen geen gewonden.