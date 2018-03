Hij was jarenlang kamergenoot van De Bruyne en Carrasco, maar bleef achter zonder miljoenen: “Het steekt soms, ja”

Ook voetballer Kevin Kis (27) kan de naam van de nieuwe Chinese club van zijn goede vriend ­Yannick Carrasco niet uitspreken. “Yannick tot voor kort ook niet, denk ik.” Als jonge voetballertjes deelden ze lief en leed in een gastgezin in Zonhoven. Ook Kevin De Bruyne lag in die slaapkamer vol ruwe diamanten. Maar van Manchester of de Chinezen heeft Kevin Kis nooit telefoon gekregen, hij komt nu aan de bak bij tweedeklasser Union Saint-Gilloise. Dat het diep vanbinnen steekt dat zijn kamergenoten van toen intussen multimiljonair zijn, stopt hij niet weg. “Maar thuis zelf de was en de plas doen, het heeft toch ook een zekere charme.”