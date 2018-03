Hoe de duif van een Vlaamse priester mee de Tweede Wereldoorlog bepaalde

Priester Joseph Raskin was het allemaal. Missionaris in Mongolië, tekenaar, muzikant, vriend van koningin Elisabeth en spion in de oorlog. Een Vlaamse verzetsheld. Maar hoe belangrijk de ­informatie die hij aan de Britten doorspeelde echt was, blijkt pas nu, uit onderzoek van BBC-journalist Gordon Corera. “De informatie die hij in juli 1941 verzamelde en het Kanaal over stuurde, was de meest waardevolle die de Britten per duif toegestuurd kregen”, zegt Brigitte Raskin, nicht van. “Zo belangrijk, dat ze aan Winston Churchill zelf werd getoond.”