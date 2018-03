Race tegen de klok: allerlaatste mannetjesneushoorn van zijn soort is ernstig ziek

Het mannetje bevindt zich samen met vrouwtjes Najin en Fatu in de Ol Pejeta Conservancy in Kenia. Kinderen verwekken zit er voor de neushoorn echter niet in. Met zijn 45-jarige leeftijd is hij immers te oud geworden om op natuurlijke wijze voor nakomelingen te zorgen. Hetzelfde geldt overigens voor de vrouwtjes. De knieën van Najin zijn te zwak om zich voort te planten, terwijl Fatu onvruchtbaar is.

Gewapende bewakers

Niettemin zijn de drie neushoorns van cruciaal belang om hun soort in stand te houden, waardoor ze 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 geflankeerd door gewapende bewakers van het natuurreservaat. De hoorns van de dieren zijn immers zeer gegeerd bij stropers.

Ondertussen zijn Europese wetenschappers volop op zoek naar een oplossing om de populatie alsnog naar omhoog te krijgen. Een speciale IVF-techniek waarbij men een zuidelijke witte neushoorn zouden aanwenden om draagmoeder te zijn, hoort tot de mogelijkheden. “Het probleem is wel dat het nog nooit is uitgevoerd bij neushoorns”, vertelde Elodie A. Sampere, een woordvoerder van Ol Pejeta. “Daarnaast is het ook een zeer ingewikkeld en gevaarlijk proces, zowel voor het mannetje als de vrouwtjes. Het team dat ermee aan de slag gaat, maakt sprongen vooruit, maar tot nu toe is het nog niet geperfectioneerd.” Het natuurreservaat hoopt de techniek binnen nu en twee jaar toe te kunnen passen.

Twee infecties

Maar de tijd dringt, zeker nu Sudan met nog een ander probleem naast zijn ouderdom te kampen heeft. Eind vorig jaar leed de mannetjesneushoorn al aan een zware infectie aan zijn rechterachterbeen en moest hij verzorging krijgen. Maar intussen hebben de verzorgers nog een veel diepere infectie ontdekt, en die lijkt ook na de beste behandelingen geen verbetering te vertonen. De oorzaak zou te wijten zijn aan zijn leeftijd.

“Euthanasie zal pas tot de mogelijkheden behoren indien we aanvoelen dat Sudan te veel moet lijden en geen kans meer heeft op herstel”, aldus Sampere. “We willen hem niet onnodig laten lijden. Op dit moment eet hij nog steeds en loopt hij rond… al blijft het vrij beperkt.”

Tinder

Vorig jaar haalde Sudan al eens de wereldpers toen de mannetjesneushoorn plots opdook op Tinder. Een actie van Ol Pejeta Conservancy, zo bleek al snel. Het opmerkelijke profiel op de app maakte namelijk deel uit van een campagne om de aandacht te vestigen op de met uitsterven bedreigde neushoorns en geld in te zamelen om hen beter te beschermen.

So many people have supported the northern white rhinos since they arrived on Ol Pejeta in 2009, and we feel it is important to inform you that Sudan, the last male northern white rhino on the planet, is starting to show signs of ailing. pic.twitter.com/BMNTprww57