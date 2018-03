Man die vriendin met mes doodde in Meise blijft in de cel

Meise - Koen D. (42), de man die vorige week donderdag zijn vriendin heeft neergestoken in een villawijk in Meise, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer vandaag beslist.

Marianne Huysmans (62) kreeg in haar villa aan de Leon Fischerlaan in Meise messteken in de borst. Dat gebeurde tijdens een discussie met haar vriend.

Ze strompelde nog naar buiten maar stierf op de oprit. Haar vriend Koen D. (42) bekende de feiten maar zei dat hij nooit de bedoeling had om haar te doden. Het was volgens hem een ongeval. De man kampt met zware psychische problemen.

Het koppel was al meer dan twintig jaar samen. Koen D. komt uit Rixensart maar woonde al jaren bij de vrouw in. Huysmans leefde gescheiden van haar eerste echtgenoot. Ze had een dochter.

De man werd aangehouden en zit in de cel op verdenking van doodslag maar zal nog onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Een echt motief voor zijn daden is er nog altijd niet.

Zijn aanhouding is vrijdag met een maand verlengd. Hij kan wel nog in beroep gaan.

Marianne Huysmans wordt volgende week vrijdag, 9 maart, in Meise begraven.