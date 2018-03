Luigi di Maio (31) Zelfverklaarde witte ridder

Beppe Grillo, komiek en stichter van de Movimento 5 Stelle, gaf de fakkel door aan di Maio. Hij is afkomstig uit de buurt van Napels, waar zijn vader zetelde voor de neofascisten. Di Maio, die vicevoorzitter is van het Italiaanse parlement, behoort tot de “ernstige” vleugel van de partij, die niet aanstuurt op een afscheuring van Europa of afschaffing van de euro. Hij zegt de witte ridder van de anti-corruptie te zijn, maar draait er zijn hand niet voor om van gedacht te veranderen. Zo verketterde hij vroeger het “misbruik van parlementaire onschendbaarheid”, maar hij beriep er zich zelf wel op toen er een politieonderzoek naar eerroof en laster tegen hem liep.