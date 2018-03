Speedboot vaart op kruispunt

Waasmunster - Een opmerkelijk beeld vrijdagavond in Waasmunster: een speedboot leek er al ‘ijsvarend’ uit de bocht gegaan te zijn en belandde midden op de baan.

Een opmerkelijk beeld vrijdagavond op het kruispunt van de Pontravelaan met Durmebrug in Waasmunster. Een speedboot lag er midden op de baan en leek al ‘ijsvarend’ uit de bocht gegaan te zijn. In werkelijkheid was de boot losgeraakt van de trailer waarop hij werd vervoerd na een aanrijding met een tractor op het gladde wegdek. Het vaartuig werd met behulp van een verreiker terug op het ‘droge’ gebracht.