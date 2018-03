Het weer had ons weer liggen: viel dit echt niet beter te voorspellen?

De zwaarste avondspits van 2018, en spoeddiensten die werden overspoeld door mensen met gebroken ­armen en benen. Het venijn zit hem in de staart: na een week van extreme koude was de chaos in ons land gisteren helemaal compleet. Dat was nochtans niet voorspeld op de weerkaarten. “Het was lang onduidelijk hoe intens de regen zou zijn”, zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer.