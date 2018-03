Hoe Big Brother ons veiliger en zuiniger laat rijden

Een dagje op cursus, en een doorsnee trucker verbruikt al snel tot zes procent minder brandstof, maakt minder brokken en verslijt z’n truck minder snel. Meer en meer transportbedrijven hebben begrepen dat ze het geld voor die opleiding heel snel terug verdienen. En truckers die veiliger rijden zijn nog goed voor het firma-imago ook.

“Vergeet zeker niet om je goed te laten uitrollen in plaats van op het laatste moment in de remmen te gaan.”In de vrachtwagencabine zit Jan De Strooper van DrivOlution met een dossier vol cijfers naast chauffeur Patrick De Jaeger. DrivOlution analyseert jaarlijks het rij­gedrag van 5.000 Belgische chauffeurs die samen 450 miljoen kilometer rijden.

Onder hen dus ook Patrick, die rijdt voor VPD Transport & Logistics. Het transport­bedrijf uit Halle, dat hoofd­zakelijk voor meubelgigant IKEA levert, won donderdagavond nog de Safety Truck Award. Dat heeft het bedrijf volgens zaakvoerder Dirk Van Peteghem net te danken aan die constante monitoring van het rijgedrag van de chauffeurs. En dat loont. Vorig jaar telden ze bijna de helft minder ongevallen dan in 2015. Ze gingen van 48 naar 26 schadegevallen. Bovendien verbruikte hun vloot 6 procent minder brandstof.

En dat allemaal door de analyse van de boordcomputer van de voertuigen. Die vertelt hoe bruusk de chauffeur soms remt, hoe hard hij optrekt of hoe hij een bocht neemt. “Bij sommige voertuigen kunnen we tot wel 30 parameters uitlezen”, zegt Jan De Strooper. “Na analyse weten we perfect op welke punten een chauffeur zijn rijgedrag moet aanpassen. En dus kunnen we doelgericht gaan coachen.”

Foto: Marc Gysens

Kwart meer aanvragen

DrivOlution bestaat al sinds 2005. “De eerste vijf jaar was er amper interesse van de bedrijven, maar in de voorbije jaren kregen we een kwart meer aanvragen. Werkgevers zien zwart op wit dat ze tot 15 procent besparen door een constante monitoring en coaching van hun chauffeurs. Het aantal ongevallen daalt tot de helft, de voertuigen verslijten trager en een vrachtwagen verbruikt per jaar tussen de 1.200 en 2.600 euro brandstof minder. Wat je aan ons betaalt, verdien je als transportbedrijf tussen de zes en de tien maanden terug.”

Geen enkele van de chauffeurs die van DrivOlution een opleiding kreeg, heeft zich ooit verzet tegen de door­gedreven controle. Ook chauffeur Patrick De Jaeger (52) liet zich gewillig bijschaven, al heeft hij bijna twee miljoen kilometer op zijn teller. Want nu heeft hij geleerd hoe hij zich beter kan laten uitrollen, in plaats van op het laatste moment te remmen.