Manchester City-mafkees reageert verontwaardigd op tweet van eigen club: “Euhm, dat heb ik niet gezegd!”

Het gaat Manchester City dit seizoen voor de wind. De club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany gaat ruim aan kop in de Premier League en won vorige week de League Cup. En dat zonder hun beste linksback Benjamin Mendy. De Fransman straalt normaal één en al geluk uit, ondanks zijn blessure, maar met een recente twee van de Citizens kon hij minder goed lachen.

De 23-jarige Mendy kostte Man City afgelopen zomer liefst 57,5 miljoen euro maar na amper vijf wedstrijden moest hij met een gescheurde kruisband onder het mes. Een lange revalidatieperiode wachtte, maar Mendy liet het niet aan zijn hart komen. De linksback is bij alle wedstrijden aanwezig en viert duchtig mee als er wat te vieren valt.

Dat zagen we bijvoorbeeld na de finale van de League Cup, die Man City vorig week met 0-3 won van Arsenal. Mendy had een GoPro bij en liep daarmee heel het voetbalveld af. Ook Kompany was even slachtoffer van de fratsen van de Fransman.

Maar Mendy kan ook serieus uit de hoek komen. Hij wordt in het beste geval terug verwacht op 19 april maar dat was niet wat zijn club vrijdag op Twitter plaatste. Volgens City had Mendy de volgende woorden in de mond genomen. “De Manchester Derby (op 7 april, red.) is een realistisch doel. Dat is half duidelijk in mijn hoofd. Ik wil die wedstrijd echt spelen. Ik kom wat sneller terug als verwacht. Ik denk dat een terugkeer binnen vier weken mogelijk is.”

Foto: Twitter Man City

Dat was niet naar de zin van Mendy, die City er meteen op aansprak op Twitter. “Euhm, ik ben er niet zeker van waar en wanneer ik dat gezegd heb… Rustig aan jongens, geen druk. Het duurt zolang ik weer 100 procent ben”, wees de Fransman de Engelse topclub terecht. Afwachten of dit nog een staartje krijgt.