PSG snoert Yves Leterme letterlijk de mond over zaak-Neymar

Paris Saint-Germain verhinderde gisteravond dat Yves Leterme zou spreken op een congres in Luik over de zaak-Neymar. De club vindt het onaanvaardbaar dat de Belgische oud-premier uit de biecht klapt over zijn onderzoek naar de miljoenentransfers van Neymar en Mbappé.

Leterme, tegenwoordig actief als financiële waakhond van de Europese voetbalbond UEFA, zou deel uitmaken van een discussiepanel met onder anderen Wouter Lambrecht, een Kortrijkse advocaat die voor FC Barcelona werkt. Toen PSG lucht kreeg van de discussie stuurde het een aangetekende brief naar de UEFA. De Parijzenaars vinden het niet kunnen dat de man die straks oordeelt over een mogelijke sanctie voor de club over het onderwerp discussieert in het bijzijn van een werknemer van Barcelona. Onder druk van de UEFA kon Leterme niet anders dan afzeggen.

De transfers van Neymar en Kylian Mbappé naar PSG zijn verdacht door de grootte van de transferbedragen en de boekhoudkundige ingrepen die PSG deed. In de lente moet Letermes rapport klaar zijn en buigt de UEFA zich over een mogelijke straf.