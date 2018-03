Wie van deze kandidaten zondag de Italiaanse verkiezingen ook wint: het betekent slecht nieuws voor Europa

Zondag trekken de Italianen naar de stembus. Wie er premier wordt, is koffiedik kijken. Wie het zeker niet wordt, is Silvio Berlusconi. Na zijn veroordeling voor fraude is hij uitgesloten van het ambt van eerste minister. Hij kan wél de machtige man achter de schermen worden: de peilingen wijzen op een overwinning van het rechtse blok rond zijn Forza Italia. Zeker is dat niet. Veertig procent van de Italianen weet nog niet op wie ze gaan stemmen. Maar liefst 30 procent van de jongeren zegt thuis te zullen blijven, bij gebrek aan toekomstvisie van de partijen. Die kritiek is niet ongegrond: de topkandidaten beloven zonder uitzondering het geld door ramen en deuren naar buiten te gooien en het land nog dieper in de schulden te steken. De verkiezingen lijken alleen maar een populistische winnaar te zullen opleveren. En dat is slecht nieuws, niet alleen voor Italië, maar voor gans Europa.