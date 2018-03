‘De Mol’ daagt Eén uit: lef of overmoed?

Je kunt het zelfvertrouwen noemen, lef ook. Maar net zo goed overmoed. Tv-zender Vier programmeert het nieuwe seizoen van De Mol op zondagavond, sinds jaar en dag hét televisie­­moment van Eén. Zelfs een hond met een hoedje op haalt daar op dat moment vlotjes een miljoen kijkers.

Om vorige week zondag als voorbeeld te gebruiken: Eén haalde achtereenvolgens met Drukte in de Dierentuin 984.197 kijkers, met Salamander 1.014.727 kijkers en met Taboe 1.568.207 kijkers, al scoort dat laatste programma wel bovengemiddeld goed. De andere zenders doen al ­jarenlang weinig tot geen ­pogingen meer om daar iets tegenin te brengen. VTM kwam tot drie jaar geleden nog het dichtst in de buurt, met So You Think You Can Dance. Dat kon, op enkele ­dalen na, elke week rekenen op een trouw publiek van om en bij het half miljoen.

Weekend afsluiten

Maar zelfs dat aantal zou een grote terugval betekenen voor De Mol. Dat haalde vorig jaar op maandagavond iets minder kijkers dan het jaar dáárvoor, maar ging nog steeds vlot over de 800.000 en mocht met de finale zelfs meer dan 1,1 miljoen fans optekenen. En toch gelooft Vier erin. “We zouden dit niet met eender welk ­programma doen. Maar we denken dat we opnieuw rond het miljoen kijkers kunnen landen”, zegt woordvoerder Kristof Demasure.

“Uiteraard is de concurrentie groot, maar een aflevering van De Mol is een evenement, iets wat vaak in groep wordt beleefd. We willen mensen die doorgaans minder tv kijken bewust over de streep trekken, en we weten dat het programma een jong publiek bereikt. Voor hen kan dat dit ideale manier zijn om het weekend af te sluiten.”

Dansshow

Het is de eerste keer dat Vier een offensief inzet op prime­time op zondagavond, en het kadert binnen een bredere strategie om het weekend te versterken. Na eerdere pogingen op zaterdag, zoals met de quiz De Val van 1 Miljoen. “We zien dat Sports Late Night op vrijdag, zaterdag én zondag al een trouw publiek heeft. We denken dat we daar iets kunnen bouwen, al zal dat niet over één nacht ijs gaan. In het najaar komt ook de nieuwe dansshow Dancing With the Stars in het weekend.”