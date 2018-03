CLUBNIEUWS. Anderlecht beloofde huurling al aan Waasland-Beveren, uitkijken naar handdruk in Gent

Zaterdag is het zover: de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. Veel selectienieuws dus maar ook goed nieuws voor Waasland-Beveren. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Handdruk Yves-Adnan?

AA Gent-KV Oostende vanavond is het eerste duel tussen trainers Yves Vanderhaeghe en Adnan Custovic. Die laatste was op speeldag 7 nog de assistent van Vanderhaeghe bij KVO, maar na diens ontslag volgde Custovic zijn baas op als hoofdcoach. Sindsdien is er geen contact geweest. Vandaag volgt in principe hun eerste stevige handdruk.

“We zagen elkaar al even op de Gouden Schoen, hoor”, aldus Vanderhaeghe. “Het was geen bewuste keuze om geen contact te hebben met Adnan. Ik ben hier bij Gent alle dagen druk bezig. Ik bel toch ook niet steeds met Hein Vanhaezebrouck, terwijl ik ook zijn assistent was?”

Bij KVO lag het wel wat gevoeliger omdat er meteen werd gefluisterd dat het contractueel bepaald was dat Custovic een kans zou krijgen als T1 op het moment dat Vanderhaeghe moest vertrekken. Iets wat gevoelig lag bij Vanderhaeghe, maar dat Custovic dan weer wou ontkennen door zelfs zijn contract te tonen. “Ach, ik volg KVO niet meer zo op de voet”, besloot Vanderhaeghe. “Die club evolueert verder zonder mij en staat niet stil.” (jug,ssg)

Horemans (kruisbandoperatie), Mitrovic (kijkoperatie enkel) en Neto (knie) revalideren en deze laatste kan ondertussen alweer op het voetbalveld werken aan zijn comeback. “Renato voelt zich al beter dan voor zijn laatste operatie. Hij zal met ons meegaan op stage naar Spanje”, kondigde Vanderhaeghe aan. “Ik riep Simon vandaag nog even bij mij en hij verzekerde me dat hij klaar is om een wedstrijd af te werken. Hij komt net als Esiti en Asare weer in aanmerking voor een basisplaats.” De Buffalo’s bouwen vanavond een klein feestje in de Desperados Booth. (ssg)

ANTWERP. Drie verdedigers onbeschikbaar

Antwerp mist vanavond tegen Eupen drie verdedigers die vorige week nog in de basis stonden. Dylan Batubinsika zag in beroep zijn schorsing verminderd tot twee speeldagen plus één effectief, maar is er tegen Eupen en Anderlecht dus niet bij. Ook Moustapha Sall en Jelle Van Damme zijn onbeschikbaar. De twee trainden een hele week niet met de groep en geraken niet op tijd speelklaar. Van Damme bracht met zijn pijnlijke enkel gisteren zelfs nog een bezoek aan het ziekenhuis. (gegy)

CLUB BRUGGE. Scholz weer in selectie

Geen lentestage voor Club Brugge en dat vindt trainer Ivan Leko een goed idee. “In het begin van het seizoen en tijdens de winterstop is zo’n stage heel goed om nieuwe spelers in te passen en aan teambuilding te doen. Maar nu? Ik vind van niet. Het is beter om bij onze spelers een thuisgevoel te creëren. We gaan na de reguliere competitie gewoon op een normale manier voort trainen, onze accommodaties hier zijn perfect. Waarom moet je trouwens iets speciaals doen? Met zo’n stage leg je de groep meer druk op voor die playoffwedstrijden. Iedereen weet intussen wel hoe belangrijk die zijn.” Alexander Scholz is zoals aangekondigd opnieuw fit en behoort tot de selectie. Marvelous Nakamba keert terug uit schorsing.

Anthony Limbombe (23), de linkerflank van Club, ondertekende gisteren een contractverlenging die hem tot 2021 in het Jan Breydelstadion zal houden. In de zomer van 2016 maakte hij de overstap van NEC en na een seizoen als supersub herontdekte hij zichzelf als linkerflankspeler in de 3-5-2 van Leko. “Er is nog ruimte voor verbetering, om constanter te worden en betere cijfers voor te leggen. Maar deze contractverlenging is terecht zijn verdienste”, aldus de Kroaat. (gma)

EUPEN. Geen Leye

Eupen-coach Claude Makélélé heeft Mbaye Leye uit de selectie gelaten voor de cruciale uitwedstrijd tegen Antwerp. De topschutter is nochtans fit en speelgerechtigd. Het lijkt dus te gaan om een extrasportieve sanctie voor Leye. (thst)

GENK. Zoals op Club?

Racing recupereert Danny Vukovic uit de lappenmand en Mata uit schorsing. Vanzeir krijgt de voorkeur op Ingvartsen, die de trainingen op kunstgras slecht verteerde. Het is afwachten of Clement kiest voor de aanpak van op Club. In dat geval krijgt Wouters de voorkeur op Buffel. (mg)

KV KORTRIJK. Van Loo weer in selectie

Anthony Van Loo zit voor het eerst weer in de selectie sinds zijn meniscusletsel. Mits wat matchritme kan Van Loo de problemen op de rechtsachter oplossen. Tegen Club is de kans evenwel groot dat De Boeck voor Verboom zal kiezen, die er eerder depanneerde. De Boeck mist ook de geschorste Kumordzi. Als vervanger kan hij kiezen voor Lepoint, Kovacevic of Palmer-Brown. Kovacevic is sinds een tweetal weken terug na een verwijzing naar de B-kern en Palmer-Brown speelde nog geen minuut. En dus lijkt de kans groot dat de coach voor Lepoint kiest om de nooddefensie te vervolledigen. (gco)

KV MECHELEN. Kolovos en Verdier niet tegen Standard

Denis van Wijk selecteerde voor de wedstrijd op Standard een ruime kern van 21 spelers. Er zeker niet bij zijn Dimitris Kolovos en Nicolas Verdier. De Griek ondervindt nog altijd te veel last van een blessure aan de adductoren en Verdier is volgens Van Wijk ‘niet fit’. Ook De Witte, Vitas, Van Cleemput en Kawaya zijn nog steeds buiten strijd. (thst)

KV OOSTENDE. Nkaka geschorst, Rezaeian fit

KV Oostende moet het vanavond zonder winteraanwinst Nkaka doen. De middenvelder pakte tegen STVV een domme tweede gele kaart en werd uitgesloten. Op Gent is hij dus geschorst. Jali neemt zijn plaats in op het middenveld. Jonckheere, Ndenbe, Conte, Musona, D’Haese zijn geblesseerd. Rezaeian keerde terug uit blesssure maar start op de bank. Voor Rajsel, die afgelopen maandag opnieuw een helft met de beloften speelde, komt de wedstrijd nog te vroeg. Jongelingen Bushiri en Bataille zitten in de ruime selectie, al valt één van hen nog af. (jve)

LOKEREN. Miric ziek, Rassoul geblesseerd

Trainer Peter Maes kan niet rekenen op Marko Miric (ziek) en Joher Khadim Rassoul (enkel). Lokeren hoopt vanavond het bezoekersvak op Moeskroen volledig uitverkocht te krijgen. De club stelde daarvoor 900 gratis tickets ter beschikking. Gisteren ontvingen al meer dan 600 supporters een gratis ticket. Supporters die nog geen ticket hebben kunnen vandaag tussen 14 en 17 uur terecht op Daknam. Maar ook aan de loketten in Moeskroen kunnen fans hun gratis ticket afhalen. Aan de loketten zullen er echter geen tickets voor de overige zitplaatsen verkocht worden. (whb)

STANDARD. Zonder Mpoku en Sa Pinto

Standard moet het zaterdagavond zonder Paul-José Mpoku en trainer Ricardo Sa Pinto doen. Het duo zit een schorsing uit naar aanleiding van de incidenten na de match op Zulte Waregem (2-1) van 23 januari. Voor Mpoku dreigt nog een nieuwe sanctie. De vleugelspits ging na de match tegen Club Brugge (1-1) van vorige week verhaal halen bij ref Boucaut. Die nam het voorval op in zijn verslag en op basis daarvan is Mpoku opgeroepen door de geschillencommissie. Mpoku heeft nog een match schorsing voorwaardelijk staan en moet op 13 maart voorkomen. De bekerfinale van 17 maart komt echter niet in gevaar voor hem, aangezien de straf pas een week later effectief zou worden.

STVV. Teixeira terug, Legear out

Jorge Teixeira keert terug in de ploeg na een voetblessure. Daardoor verhuist Antunes naar de bank. Legear ondervindt te veel hinder van een gekneusd onderbeen, hij is out. Wellicht krijgt Dussaut de voorkeur op Kitsiou op rechts. Allicht opteert Jonas De Roeck weer voor vier verdedigers. De herstelde Gueye zit in de kern. Bourard en Abrahams halen de selectie niet. (bfa)

WAASLAND-BEVEREN. Roef blijft (?)

De kans is groot dat Davy Roef (22) ook volgend seizoen bij Waasland-Beveren onder de lat staat. De keeper wordt momenteel uitgeleend door Anderlecht en voelt zich goed op de Freethiel. Toen paars-wit in januari met Waasland-Beveren onderhandelde over Ryota Morioka, kwam ook het dossier Roef op tafel. RSCA beloofde toen al dat de Waaslanders ook volgend seizoen over de doelman zouden kunnen beschikken. De speler zelf had graag wat meer inspraak gehad, maar is het idee toch niet ongenegen. Grootste obstakel: de belofte werd gemaakt door het vertrekkende Anderlecht-bestuur. Misschien denken Coucke en Devroe er anders over. (jug)

Valtteri Moren zit vandaag voor het eerst weer in de wedstrijdselectie sinds bij hem diabetes werd vastgesteld. Floriano Vanzo heeft last van zijn enkel en ontbreekt in de selectie. Daam Foulon en Davino Liessens werkten een driedaagse stage met de nationale U19 af. Maximiliano Caufriez, Ryan Mmaee, Jur Schryvers en Louis Verstraete werden dan weer opgenomen in de preselectie voor de vriendschappelijke wedstrijd van de U21 tegen Nederland op 22 maart en de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije op 26 maart. (whb)

ZULTE WAREGEM. Zonder Hamalainen,Saponjic in plaats van Harbaoui?

Zulte Waregem moet het vanavond doen zonder Brian Hamalainen (knie), Sander Coopman (adductor), Gertjan De Mets (knie) en Damien Marcq (klierkoorts). Hamdi Harbaoui is geschorst en zit zijn eerste van twee schorsingsdagen uit. De Mets kan twee tot drie weken out zijn omdat hij geraakt is aan de mediale band. Coopman sukkelde al twee weken met de adductor. De vraag is wie Hamdi Harbaoui zal vervangen in de punt van de aanval. Saponjic, Leya Iseka of Olayinka kunnen zijn plaats innemen. (jcs)