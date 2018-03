Thorgan Hazard geeft het weg, Tielemans valt in bij winnend Monaco

In de Bundesliga blijft Borussia Mönchengladbach op de sukkel. Thorgan Hazard en co kwamen op de 25e speeldag in de Bundesliga niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Werder Bremen. Het Monaco van Youri Tielemans won wel.

Hazard stond zoals verwacht in de basis bij de thuisploeg en hij zag Zakaria al na drie minuten de score openen. Moisander maakte er op het halfuur zelfs 2-0 van. Na de pauze gaf Gladbach het echter weg. Bremen kwam nog langszij via Delaney en Johannsson: 2-0. In de stand is Gladbach nu zevende met 35 punten, Bremen is veertiende.

In de Ligue 1 won AS Monaco wel. Youri Tielemans viel in de 80e minuut in bij de thuisploeg en toen stond de 2-1 eindstand al op het bord tegen Bordeaux. Jovetic en Lopes scoorden voor Monaco, Vada scoorde tegen voor de bezoekers. Monaco blijft tweede met 60 punten, ver achter PSG (71 punten).

Nog in Frankrijk was Nice met 2-1 te sterk voor Rijsel. Balotelli had zijn ploeg op voorsprong gezet, waarna Araujo de bordjes weer gelijk zette. Tien minuten voor tijd scoorde Cyprien de winning goal voor Nice.

In Portugal won FC Porto de topper van Sporting Lissabon met 2-1 dankzij goals van Marcano en Brahimi. Leao scoorde tegen voor de bezoekers.