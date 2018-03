Ruim 8.000 meisjes in België lopen risico op genitale verminking

Het aantal meisjes in ons land dat gevaar loopt genitaal verminkt te worden, is de voorbije tien jaar verviervoudigd. Dat schrijft De Standaard.

In ons land wonen 17.273 vrouwen en meisjes die waarschijnlijk al besneden zijn en nog eens 8.644 vrouwen en meisjes die het risico lopen besneden te worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. In 2007 ging het om 6.260 besneden vrouwen en 1.975 meisjes die een besnijdenis riskeerden.

Die significante stijging is vooral toe te schrijven aan de toegenomen migratie en aan geboortes in België uit moeders met roots in landen waar de praktijk courant voorkomt. De meerderheid van de slachtoffers heeft roots in Guinee, Somalië, Egypte, Ethiopië en Ivoorkust.

Bij de 25.917 betrokkenen zijn 9.164 minderjarige meisjes. Ze lopen in ons land school, gaan hier naar de dokter of worden opgevolgd door instanties als Kind en Gezin.