KMI waarschuwt ook zaterdag voor gladheid op de weg, verkeer hervat op Brussels Airport

Behalve in de Ardennen blijft nieuwe sneeuw zaterdag uit, maar toch waarschuwt het KMI ook nu nog voor gladheid op de weg. “Omdat de temperaturen voorlopig negatief blijven, is het tot in de loop van zaterdagvoormiddag overal opletten voor gladheid door ijsplekken en verharde sneeuw”, luidt het. Door het winterweer was het vrijdag de drukste avondspits van het jaar en werden heel wat reizigers gedwongen om de nacht door te brengen op Brussels Airport.

LEES OOK. Op spekgladde weg rijden vier auto’s in zelfde gevel: “Toch merkwaardig dat zoiets kan gebeuren”

Het vriest zaterdagochtend nog steeds, waardoor er zich ijsplekken kunnen voordoen en er lokaal ook sprake kan zijn van aanvriezende mist. In de loop van de voormiddag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, in de namiddag neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens en deze wordt langzaam gevolgd door lichte regen en in de Ardennen door smeltende sneeuw of sneeuw. Deze storing bereikt het centrum en het noorden van het land pas vanavond.

Wel wordt het zaterdag duidelijk zachter dan de voorbije dagen met maxima van 1 graad in de Hoge Venen tot 6 of 7 graden in Laag- en Midden- België. De wind waait eerst soms zwak en later matig uit zuidoost tot oost. Zaterdagavond en in het begin van volgende nacht krijgen we perioden met lichte regen. Later vannacht wordt het, afgezien van een paar lokale regenbuien of in de Ardennen winterse buien, overwegend droog vanaf het zuidwesten. Er is kans op (aanvriezende) mist in Hoog- België. De minima schommelen van 0 tot 3 graden. De zwakke tot meestal matige zuidoostenwind ruimt naar het zuiden.

Ook zondag krijgen we positieve maximumtemperaturen: tussen 4 en 7 graden op de Ardense hoogten en tussen 8 en 11 graden elders.

Brussels Airport

Op Brussels Airport werden vrijdagavond meer dan 130 vluchten geschrapt door de sneeuwval. “Goeiemorgen, de luchthaven is opnieuw volledig operationeel, alle start- en landingsbanen zijn weer beschikbaar”, luidde het zaterdagochtend op Twitter. “We verwachten een geleidelijke terugkeer naar het normale schema, maar vertragingen zijn nog mogelijk.”

Good morning, the airport is fully operational and all runways are available. We expect a gradual return to normal operations today, but delays are still possible. — Brussels Airport (@BrusselsAirport) 3 maart 2018

“Catastrofaal”

Door de winterellende waren heel wat reizigers genoodzaakt om de nacht door te brengen op de luchthaven. Er werd in bedden, drank en voedsel voorzien, maar toch stonden er al snel overal ellenlange wachtrijen van mensen die wachtten op informatie. “De situatie is catastrofaal”, klonk het onder meer.

Drukste avondspits van het jaar

Ook de avondspits op de weg liep vrijdagavond helemaal in de soep. Rond 18 uur stond er meer dan 500 kilometer file op de Vlaamse wegen. Vooral in de driehoek tussen Leuven, Brussel en Waver zat het verkeer muurvast. Alleen al op de Brusselse binnenring was er vier uur aaneengesloten file tussen Beersel en Waterloo. Op de buitenring ging het drie uur trager tussen Waterloo en Vorst. “Vrijdag zijn we doorgaans al een zwaardere avondspits dan normaal gewend. Maar door de sneeuwval die noordwaarts over ons land trok, was het vanavond een extra zware avondspits”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

Een blik op onze filebarometer: een drukke dag, met tijdens de avondspits tot 250km file op de Vlaamse snelwegen.

We zijn intussen gelukkig voorbij de piek, maar heel wat weggebruikers zijn nu nog aan het aanschuiven richting weekend... pic.twitter.com/tGQpfhGabJ — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 2 maart 2018

Door het ijskoude weer en de aanvriezende regen gebeurden er vrijdagavond tientallen ongevallen. Vooral in West-Vlaanderen, maar ook in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen liepen veel wagens schade op. Hier vindt u een overzicht per provincie.