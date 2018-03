Bestuurder waagt zich door overstroomd gebied om zware storm te verschalken

Een zware storm veroorzaakt door een krachtige noordoosten wind, teistert momenteel de Amerikaanse staat Massachusetts en zette al verschillende straten onder water. Vrijdag werden talloze bomen ontworteld en door kapotte hoogspanningskabels zitten duizenden gezinnen zonder stroom. Een eenzame bestuurder die zijn auto in het havengebied van Boston had geparkeerd, probeerde ondanks waarschuwingen van de overheid toch zijn auto te redden. Maar daar was heel wat moed voor nodig.

Terwijl Vlaanderen beefde en bibberde door de polar vortex, moesten delen van de Amerikaanse oostkust heel wat water slikken door een krachtige cycloon. De storm zette niet alleen talloze straten onder water, maar omgevallen bomen en ander puin zorgden voor heel wat schade, gewonden en zelfs enkele doden. Een zesjarig jongetje kwam om het leven door een omvallende boom en een 77-jarige vrouw overleefde het niet toen ze werd geraakt door een zware tak.

De overheid waarschuwt de inwoners van Massachusetts intussen om geen nodeloze risico’s te nemen en zo veel mogelijk binnen te blijven. Ze roepen ook op om niet door overstroomde gebieden te rijden met de wagen en weg te blijven van stranden, havens en zeedijken en de bezienswaardige gevolgen van de storm vanop een veilige afstand te bekijken. Een man was echter wanhopig om zijn auto - die nabij de haven van Boston geparkeerd stond - op te pikken en sloeg de waarschuwingen in de wind om zijn voertuig van de overstroming te redden.

“Nu vluchten”

De bestuurder werd gefilmd terwijl hij moedig door tientallen centimeters water reed, maar slaagde volgens getuigen in zijn wanhopige poging om zijn auto van erger te behoeden. Volgens de persoon die de opmerkelijke beelden maakte, viel het voertuig wel even stil, maar kon de man terug starten en zichzelf - en zijn dierbare auto - in veiligheid te brengen. “Reddingsacties tijdens de storm zijn moeilijk en niet altijd mogelijk”, waarschuwde gouverneur Charlie Baker nog. “Als je in een van de gebieden woont die makkelijk overstromen, rijd je beter niet door de storm als je moet evacueren.”

Volgens gouverneur Baker zal de storm nog een tijdje woeden, met “rukwinden die snelheden van een orkaan kunnen hebben”, en smeltende sneeuw die de overstromingen enkel nog erger zullen maken. Honderden leden van de National Guard werden al opgeroepen, maar het hoofd van de hulpdiensten vreesde donderdag al dat er “woningen zullen verloren gaan” door de cycloon. “Als je in een van die gebieden woont, moet je nu vluchten.”