Brand verwoest parketbedrijf terwijl jong gezin met twee kinderen in aanpalende woning lag te slapen

Oudenburg - Op het bedrijventerrein SteenGoed in Oudenburg is zaterdagmorgen een zware brand ontstaan in een parketbedrijf. De firma is volledig vernield. Een gezin met twee kinderen moest uit een aanpalende bedrijfswoning gered worden.

De brand ontstond rond 3.30 uur bij parketbedrijf Seye. “We kregen een oproep van een modale brand ter hoogte van Verhelst Bouwmaterialen. Op de Vaartstraat zagen we echter vanuit de verte al dat het om een zware uitslaande brand ging. We hebben meteen versterking opgeroepen”, zegt brandweermajoor Frank Vanhixe van brandweer Gistel.

Vier brandweerposten werden opgeroepen ter versterking: Oostende, Middelkerke, Torhout, en Oostkamp.

Het gezin dat in het aanpalende bedrijfswoning woonde, moest door de brandweer worden bevrijd. Zij hadden aanvankelijk niets gemerkt van de brand. “Toen we ter plaatse kwamen werd vrij snel duidelijk dat het getroffen bedrijf verloren was, want het was al deels ingevallen. We hebben toen beslist om alles in te zetten om de omgeving te vrijwaren, en daar zijn we in geslaagd”, zegt majoor Vanhixe.

De brandweer is momenteel nog steeds aan het nablussen en dat zal wellicht nog enkele uren duren. Het parketbedrijf, dat pas verkocht is aan een ondernemer uit Vichte, is volledig vernield. De lokale politie Kouter kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Het parket van Brugge stuurt wellicht nog een branddeskundige om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken. Ook burgemeester Ignace Dereeper kwam ter plaatse om de ernst van de brand te bekijken.

