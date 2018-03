Verenigde Staten nemen maatregel na mysterieuze “sonische aanvallen” op hun personeel in Havana

De Verenigde Staten hebben hun ambassadepersoneel in Havana wegens mysterieuze gezondheidsproblemen tot het strikte minimum herleid. Buitenlandse Zaken in Washington deelde vrijdag mee dat de ambassade in de Cubaanse hoofdstad met een minimaal personeelsbestand zal doorgaan om de diplomatieke en consulaire kerntaken te kunnen uitvoeren.

Washington weet nog steeds niet wie verantwoordelijk is voor de aanvallen op zijn medewerkers. In de Amerikaanse media is sprake van akoestische aanvallen op het diplomatiek en consulair personeel. De Verenigde Staten haalden daarom al de helft van alle medewerkers op de ambassade in Havana naar huis. Eerder werden Amerikaanse toeristen ook al afgeraden om naar Cuba te reizen.

Sinds november 2016 waren 22 Amerikaanse diplomaten op Cuba ziek geworden met mysterieuze gehoorproblemen. Enkelen onder hen waren hun gehoor volledig kwijt, aldus het State Department. Andere symptomen zijn fantoomgeluid of oorsuizen, zware hoofdpijn, duizeligheid en slaapstoornissen.

De vereniging van diplomaten had verklaard dat de aanval licht traumatisch hersenletsel had veroorzaakt en permanent gehoorverlies. De Cubaanse autoriteiten hadden naar eigen zeggen geen aanwijzingen gevonden voor mogelijke akoestische aanvallen tegen het Amerikaans ambassadepersoneel.