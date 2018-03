Waarom kreeg Melania Trump een ‘Einstein-visum’ dat normaal alleen voor Oscarwinnaars, topsporters en Pulitzerlaureaten weggelegd is?

De van Slovenië afkomstige Melania Trump kon Amerikaans staatsburger worden dankzij het zogenaamde ‘Einstein-visum’ dat ze kreeg in 2001, zo raakte onlangs bekend. Maar waarom kreeg de huidige First Lady, die toen nog model was, zo’n visum dat normaal uitsluitend gereserveerd is voor “immigranten met buitengewone capaciteiten, met zowel nationale als internationale allure”?

Winnaars van een Oscar, een Pulitzer of een olympische medaille, internationaal gerespecteerde academici en directeurs van multinationals. Dat zijn de voorbeelden die de Amerikaanse overheid zelf geeft bij de uitleg over het EB-1-visum, dat de bijnaam ‘Einstein-visum’ kreeg omdat het voor zo weinig immigranten was weggelegd.

Nu bekendraakte dat Melania Trump een Amerikaans staatsburger werd dankzij het visum, worden er heel wat vragen gesteld in de VS. Niet alleen omdat haar echtgenoot zo’n hard beleid tegenover migranten voert, maar velen zien ook niet in wat die “buitengewone capaciteiten” van de huidige First Lady dan wel waren in die tijd.

Melania, die toen nog Knauss als familienaam had, kwam in 1996 voor het eerst naar de VS met een toeristenvisum. In de jaren die volgden, zou ze door haar modellencarrière meermaals terugkeren. In 1998 leerde ze Donald Trump kennen op een feestje in New York, waardoor ze ook meteen beroemd werd. Twee jaar later diende ze een eerste aanvraag in voor het visum, een jaar later kreeg ze groen licht. “Amper vier andere landgenoten slaagden er dat jaar in om het visum te bemachtigen”, aldus The Washington Post. In 2006 werd Melania een volwaardig Amerikaans staatsburger.

Voor ze een zogeheten ‘green card’ (waardoor je permanent in de VS mag verblijven) aanvroeg, had Melania al gewerkt als catwalkmodel in Europa en had ze al in enkele Europese en Amerikaanse magazines gestaan. Zo prijkte ze onder meer op de cover van de Britse GQ, naakt liggend op een tapijt in de privéjet van Donald Trump. Een internationaal bekend topmodel was ze echter niet.

(lees verder onder de foto)

“Excellentie in vakgebied”

Om een ‘Einstein-visum’ te bemachtigen moet je als immigrant bewijzen dat je een belangrijke prijs hebt gewonnen of voldoen aan minstens drie van de tien criteria die “excellentie in zijn of haar vakgebied” aantonen. Die criteria omvatten onder meer grote publicaties in belangrijke vakbladen, originele en significante bijdragen tot een vakgebied en werk tentoongesteld in grote kunstexposities.

“De gids voor aanvragers haalt Nobelprijswinnaars aan als voorbeeld, maar de realiteit is vaak iets meer prozaïsch”, zegt de visumexperte Susan McFadden. “Ik heb al heel wat van die visa geregeld voor mensen waar je nog nooit van gehoord hebt… en nooit zal horen. Elke advocaat met wat ervaring weet naar welke eigenschappen de immigratiediensten op zoek zijn en weet de eigenschappen van zijn cliënt aantrekkelijk te maken.”

Volgens McFadden is het exact bepalen van jouw vakgebied het allerbelangrijkste. “Bewijzen dat je een uitstekend zakenman bent, is moeilijk als je wordt vergeleken met Richard Branson (de Virgin-topman, nvdr.). Bewijzen dat je uitmuntend bent in alternatief beheer van commerciële financiering… Heel wat makkelijker. Hoe beperkter het gebied, hoe makkelijker het wordt om te bewijzen dat je er goed in bent.”

Details blijven geheim

Maar hoe vertaalt dat nu naar Melania Trump. Op het moment van haar aanvraag stak ze er zeker niet bovenuit als model, won ze geen belangrijke prijzen en verschenen er geen significante publicaties over haar werk. Tot nu toe is niet bekend welke “bewijzen” ze leverde bij haar aanvraag, want haar advocaat weigert om de details ervan vrij te geven.

“Getuigenissen vormen een onderdeel van elke aanvraag”, zegt de Amerikaanse migratiespecialist Nita Upadhye. “Hoe meer high profile de referentie is, hoe meer belang eraan gegeven wordt. Als Melania er toen in geslaagd is - al dan niet met de hulp van Donald Trump - om toppers uit de modewereld voor haar te laten spreken, dan zou dat van groot belang geweest zijn. Als je een acteur bent en je krijgt adelbrieven van Quentin Tarantino of Steven Spielberg, dan zou dat ook heel overtuigend overkomen, hé.”