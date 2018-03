Muur stort in en valt op woning: "Gelukkig had ik geen logee”

Aarschot - Een deel van de muur van het Sint-Jozefscollege in Aarschot is in de nacht van vrijdag op zaterdag naar beneden gekomen. De stenen vielen deels op straat en deels op het dak van het Aarschots Copycenter. Er vielen gelukkig geen gewonden.

Het Aarschots Copycenter wordt uitgebaat en bewoond door Dimitri Van Camp en zijn echtgenote. Zij waren in het gebouw aanwezig op het moment van de feiten, maar bleven ongedeerd. Ook het feit dat de muur ’s nachts is ingestort, is een geluk bij een ongeluk. Zowel ’s ochtends als, tijdens de middag als in de namiddag staan op die plaats altijd veel schoolkinderen. “Gelukkig had ik dit weekend geen logee”, aldus Van Camp.

Ief Rossi, die aan de overzijde woont, werd om 3.20 uur wakker van een knal en dacht dat er een auto-ongeval was gebeurd. Hij zag niet dadelijk iets en ging opnieuw slapen, maar werd al gauw weer verontrust door blauwe lichten: politie en brandweer waren door Van Camp opgeroepen.

Er is behoorlijk wat schade aan het dak. De straat werd ondertussen opnieuw vrij gemaakt door de brandweer.