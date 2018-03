Hartverwarmend: Engelse voetbalclub geeft daklozen onderdak in stadion tijdens vrieskou

In deze barkoude temperaturen heeft de Engelse tweedeklasser Sunderland voor een warm gebaar gezorgd. Terwijl het Verenigd Koninkrijk geplaagd wordt door de strengste winter in jaren, is er in die vrieskou een tekort aan opvang voor daklozen. Sunderland, dat dit weekend op verplaatsing speelt, stelde daarom het Stadium Of Light open voor 12 daklozen. Ze kregen er niet alleen onderdak in een warme ruimte, maar ook warm eten en drinken en mochten ook hun huisdieren meenemen.