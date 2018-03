Handelsoorlog met VS op til: deze producten dreigen duurder te worden

De Europese Unie kijkt naar Harley Davidson, bourbon en Levi’s als tegenmaatregel voor de aangekondigde forse Amerikaanse invoerrechten op staal en aluminium, die VS-president Donald Trump donderdag in het vooruitzicht heeft gesteld.

De Europese Unie bereidt maatregelen voor nadat Trump donderdag aankondigde vanaf volgende week invoerrechten op te leggen voor staal en aluminium. Volgens Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zullen de 28 landen van de Unie ‘Amerikaanse producten op dezelfde manier’ behandelen, en dat alles in harmonie met de regels van Wereldhandelsorganisatie WHO.

Juncker zegt dat er onder meer gekeken wordt naar Harley Davidson motoren, bourbon-whisky en jeans van het merk Levi’s. Het zou gaan om een heffing van 25 procent op in totaal zo’n 3,5 miljard dollar aan goederen. Volgens Juncker moet dat “om de bilaterale handel terug in evenwicht te brengen”. “We willen een redelijke relatie met de Verenigde Staten, maar we gaan ons hoofd niet in het zand steken. We zijn hier, en ze gaan ons leren kennen”, aldus Juncker.

Juncker liet in een eerdere reactie al optekenen dat Europa niet bij de pakken zou blijven zitten “wanneer de Europese industrie en Europese banen worden bedreigd”. Hij waarschuwde dat “Europa nood heeft aan een handelsbeleid dat in staat is zichzelf te verdedigen: we zijn niet naief”.

De Verenigde Staten voeren elk jaar 30 miljoen ton staal en aluminium in, goed voor 24 miljard dollar, wat hen de grootste importeur ter wereld maakt. De helft van het staal komt uit Canada, Brazilië, Zuid-Korea en Mexico. Maar ook de 9 staalfabrieken in ons land vrezen de onrechtstreekse gevolgen van de Amerikaanse importtarieven.