Iedereen was verrast door Trumps aankondiging over nieuwe heffing. Opvallend genoeg kon schatrijke vriend zijn fortuin nog net veiligstellen

De Amerikaanse president Donald Trump meldde afgelopen donderdag dat er vanaf volgende week heffingen komen op de invoer van staal en aluminium. Een verrassende aankondiging die zich meteen liet voelen op de beurzen. Heel wat verbaasde beleggers verloren een pak geld, maar één man had het blijkbaar wel zien aankomen: Trumps goede vriend en voormalig adviseur Carl Icahn. Voorkennis?

“Jullie zullen voor het eerst in lange tijd beschermen krijgen”, zo sprak de president donderdag voor bedrijfsleiders uit de industrietak. De heffing op staal zal 25 procent bedragen en 10 procent op aluminium. “We zullen bijkomende jobs krijgen en pulserende ondernemingen.”

Na de aankondiging nam de beurs van Wall Street een serieuze duik. De Dow Jones-index verloor meer dan 400 punten, ofwel 1,7 procent. Ook de andere beurzen wereldwijd kenden een dipje. Beleggers vrezen dat de heffingen kunnen leiden tot een handelsoorlog tussen de VS en China.

Eén investeerder, de miljardair Carl Icahn, bleef er echter onbewogen bij. De goede vriend en voormalige adviseur van de president had vorige week dan ook nog voor miljoenen dollars aan aandelen in de staalindustrie gedumpt.

Aandelen drie jaar onberoerd gelaten

Uit documenten van beurswaakhond SEC blijkt dat Icahn op 22 februari zijn aandeel van 31,3 miljoen dollar (ofwel ruim 25 miljoen euro) in het kraanbedrijf Manitowoc Company verkocht. Hij verkocht zijn aandelen voor 32 en 34 dollar per stuk. Sinds de aankondiging van Trump zakte het aandeel naar 26 dollar. Het feit dat het van januari 2015 geleden was dat Icahn zich had beziggehouden met de aandelen van Matitowoc, doet de speculaties over voorkennis alleen maar toenemen. Dat blijkt ook uit een tweet van Congreslid Ted Lieu.

Hmmm, is this a coincidence or did Trump confidant Carl Icahn have insider information? https://t.co/5sP2MUbg59 — Ted Lieu (@tedlieu) 2 maart 2018

Trump en Icahn zijn al bevriend sinds de jaren tachtig van vorige eeuw. In 1988, toen Trump 11 miljoen dollar betaalde om een boksmatch van Mike Tyson te organiseren, nam hij Icahn - in die tijd vooral bekend voor de agressieve manier waarop hij bedrijven overnam - mee backstage om Tyson te ontmoeten. Tijdens de aankondiging van bekende mensen werd Icahn “Trumps goede vriend” genoemd.

Begin jaren negentig kwam er een wederdienst van Icahn. Toen Trump worstelde met het failliet van zijn Taj Mahal-casino in Atlantic City, zorgde Icahn ervoor dat de (toen nog) vastgoedmagnaat zijn casino kon behouden. In 2010 kwam er echter een kink in de kabel Trump Entertainment Resorts was overspoeld door schulden en Icahn duwde door voor een overname. Volgens hem was “de naam Trump een nadeel geworden, een naam die niet langer synoniem stond met hoge kwaliteit en groot succes”.

Adviseur

De spanningen tussen de twee ebden met de jaren weg en tijdens zijn presidentiële campagne sprak Trump altijd met veel lof over Icahn, die hij “een van de grootste zakenmannen ter wereld” noemde. In ruil uitte Icahn zijn publiekelijke steun voor Trump. “Amerika zal heel gelukkig zijn met hem in het Oval Office”, luidde het. Icahn werd zelfs een tijdlang adviseur van de president.

Die formele rol liet Icahn in augustus van vorig jaar varen, maar de twee zouden wel nog geregeld met elkaar “praten”. Over staal en aluminium? Dat is nu aan de SEC om te bewijzen. Icahn zelf zal het alleszins niet zeggen. De Financial Times vroeg hem al om een reactie, maar hij onthield zich van alle commentaar.