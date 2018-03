Dit staat vanavond allemaal op het spel in de Jupiler Pro League

Nog twee speeldagen en de reguliere competitie in de Jupiler Pro League zit er helemaal op. Maar met nog 180 minuten te voetballen, staat er nog heel wat op het spel. Wie haalt Play-off 1, wie valt nét uit de boot en wie degradeert? Mogelijk zijn we rond 22 uur heel wat wijzer geworden. Deze knopen kunnen vanavond doorgehakt worden.

Play-off 1: nog twee tickets te verdelen

Dit weten we al zeker:

- Club Brugge wint de reguliere competitie en is dus als enige ploeg al zeker van Europees voetbal volgend jaar. De club die na 30 speeldagen op één staat, krijgt namelijk al automatisch een ticket voor de Europa League.

- Vier clubs zijn zeker van Play-Off 1: Club Brugge, Charleroi, Anderlecht en AA Gent.

Dit staat er nog op het spel:

Voor de overige twee Play-off 1 tickets gaat nog mathematisch gezien nog steeds tussen acht clubs, maar deze vier maken het meeste kans: Genk (vijfde, 41 punten), KV Kortrijk (zesde, 39 punten), Standard (zevende, 38 punten), Antwerp (achtste, 38 punten) en STVV (negende, 36 punten).

Genk en KV Kortrijk staan er het best voor en hebben hun lot in eigen handen. Als Genk vanavond wint van Waasland-Beveren, is Play-off 1 zo goed als zeker binnen. KV Kortrijk heeft nog een loodzwaar programma af te werken: vanavond tegen Club Brugge en volgende week op Charleroi. De Kerels worden op de hielen gezeten door Standard, dat wel al twee wedstrijden op een rij niet meer kon winnen. Ook Antwerp kan nog steeds Play-off 1 halen, maar wist nog geen enkele wedstrijd te winnen in 2018. STVV heeft drie punten achterstand op de zesde plaats en speelt nog tegen Charleroi en Club.

Play-off 2: enkel Moeskroen is al zeker

De minst favoriete Play-off in België is ook nog het minst duidelijk: van de negen eersteklassers is enkel Moeskroen al zeker dat het Play-off 2 moet spelen. Daar kunnen vanavond bijvoorbeeld Oostende en Zulte Waregem bij komen, zelfs als ze hun wedstrijd winnen.

Foto: Photo News

Degradatie: KV Mechelen of Eupen (of Lokeren?)

Wie degradeert? Om dat antwoord te weten, moeten we mogelijk ons telraam bovenhalen. Op het einde van de rit wordt namelijk gekeken naar (achtereenvolgens): behaalde punten, gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo en gemaakte goals.

Zelfs als één van beide ploegen vanavond verliest, is het nog niet 100% zeker over wie degradeert uit de Jupiler Pro League. KV Mechelen én Eupen hebben elk 24 punten en wonnen dit jaar 5 wedstrijden. Daar is er dus geen afscheiding, ook niet in het doelpuntensaldo! Dat staat bij beide clubs op -19. Eupen is wel de betere leerling van de klas qua gemaakte goals: 55 tegenover 46.

Foto: BELGA

De boodschap is dan ook eenvoudig: er moeten punten geraapt worden. KV Mechelen speelt vanavond in en tegen Standard, Eupen moet naar Antwerp. Beide tegenstanders die nog volop strijden voor Play-off 1, allesbehalve een sinecure voor KVM of Eupen dus.

Maar… ook Lokeren is nog niet zeker van het behoud. Als KV Mechelen en Eupen 6 op 6 halen en Lokeren verliest de laatste twee wedstrijden, degradeert Lokeren. Als de Oost-Vlamingen vanavond winnen op bezoek bij Moeskroen, is het behoud een feit voor Lokeren. Bij een gelijkspel kan Lokeren ook gered zijn, maar dan moet het rekenen op een misstap van Eupen of KVM.