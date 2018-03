Geloof het of niet: dit kapsel van Russische politica is écht

De Russische politica is momenteel razend populair op sociale media. Niet dankzij haar partijpunten, maar wel door haar kapsel. De 62-jarige Valentina Petrenko heeft immers op zijn zachtst gezegd een opvallende coupe.

Petrenko is geboren in Kazachstan, maar doet dienst als Russische politica. In de senaat vertegenwoordigt ze de Republiek van Chakassië. Ze is ook al jaren lid van ‘Verenigd Rusland’, de partij die het regime van Vladimir Poetin ondersteunt.

Maar daar draait het momenteel niet om op het internet. Waar Twitter zich vooral vrolijk over maakt is haar opmerkelijke kapsel. Voor wie het zich afvraagt: het kapsel is geen pruik. Dat bevestigde de senator in 2015 al, bij de vorige heisa op Twitter rond haar coupe. “Ik heb krullen en ik steek ze op met veel haarspelden, dat is alles”, reageerde ze toen tegen het Russische radiostation Echo of Moscow.

Hoe het ook zij, haar kapsel weet heel wat mensen te plezieren. “Die dame past perfect in de volgende James Bond: dit is zonder twijfel de beste coupe voor een slechterik ooit!” grappen ze. Anderen vragen zich lachend af of haar kapsel geen gevaar voor zichzelf vormt: “Want in zo’n bos haar zouden zoveel microfoontjes en afsluitmateriaal kunnen zitten!”

Russian senator Valentina Petrenko’s hair is the greatest thing I’ve discovered this week pic.twitter.com/CJLklxKjxN — Ted Stansfield (@ted_stansfield) March 2, 2018

have just discovered Russian federation senator Valentina Petrenko's hair and need to share this news pic.twitter.com/vPXaolG0lV — Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) March 1, 2018

Twitter zou Twitter niet zijn als het niet van de gelegenheid zou gebruikmaken om Photoshop boven te halen, natuurlijk. Met enkele hilarische beelden tot gevolg.

Donald Trump says, "Trying out my friend Valentina Petrenko's hair stylist. What do you think? Is it me?" pic.twitter.com/xZ8hkMekcN — M'Lynn Hartwell (@mlynn_hartwell) March 2, 2018

Because of @alexbrucesmith and @erichbreedlove...



One of these is Valentina Petrenko, and one of these is Grumpy Cat with a high top fade. pic.twitter.com/efJMbgATXc — I answer to Brucifer. (@nolanolegal) March 2, 2018