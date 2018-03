Amerikaanse politie doet onthutsende ontdekking: drie kinderen leefden jarenlang in doos op vuilnisbelt

Een echtpaar uit Californië is eerder deze week opgepakt en officieel aangeklaagd wegens kinderverwaarlozing. De politie had kort daarvoor drie kinderen aangetroffen rond een doos op een vuilnisbelt, waar ze al jaren zouden leven.

Toen de autoriteiten woensdag in de buurt van een vuilnisbelt bezig waren met een routinecontrole in Joshua Tree (Californië), stootten ze op drie kinderen van elf, dertien en veertien jaar. De drie waren onverzorgd en duidelijk ondervoed. Uit onderzoek bleek dat de kinderen al jaren op en rond een grote, houten doos op de vuilnisbelt verbleven. “Er was geen elektriciteit of water. Overal lagen uitwerpselen en afval...”, aldus de lokale politiechef Trevis Newport. “Er werden ook tientallen katten in de omgeving aangetroffen.”

Daniel Panico en Mona Kirk. Foto: AP

De ouders van de drie werden opgespoord en opgepakt. Aanvankelijk werd gedacht dat ze de drie kinderen jarenlang in de doos hadden opgesloten, maar dat blijkt na onderzoek niet te kloppen. “Het gaat om dakloze mensen, die doos was een soort van schuilplaats voor de kinderen waar ze al hun tijd doorbrachten.”

De kinderen werden intussen bij een pleeggezin geplaatst, de ouders - Mona Kirk (51) en Daniel Panico (73) - zijn intussen officieel aangeklaagd wegens kinderverwaarlozing. De twee pleiten onschuldig en werden daarin bijgestaan door enkele kennissen en buurtbewoners. Die verklaarden aan de lokale media dat de twee “geen criminelen zijn, maar alleen dakloos”. “De kinderen hebben dat fort zelf gebouwd en waren er trots op”, luidde het.

Beide ouders zitten op dit moment nog altijd in voorhechtenis. De rechter heeft een borgsom van 100.000 dollar uitgesproken.

Foto: Photo News

