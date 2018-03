Gestolen bestelwagen crasht in voorgevel winkel na achtervolging door drie landen

Maasmechelen - De politie heeft zaterdagochtend in het Nederlands-Limburgse Nuth de bestuurder van een in ons land gestolen bestelwagen aangehouden. Het gaat om een 47-jarige Belg. De man reed in Nuth met het voertuig tegen de gevel van een pand nadat er een achtervolging door België, Nederland en Duitsland had plaatsgevonden.

De achtervolging begon nadat de Belgische politie de man op het spoor was gekomen toen hij in een gestolen bestelbus reed. Bij Maasmechelen reed de man via de A76 ter hoogte van Stein naar Nederland. Daar kreeg de Belgische politie hulp van de Nederlandse politie. De man reed met hoge snelheid over de snelweg terwijl Belgische en Nederlandse politieauto’s hem achtervolgden.

Ter hoogte van Simpelveld ging de man de grens over naar Duitsland. Hierdoor sloot ook de Duitse politie aan bij de achtervolging. Ook werd een Duitse politiehelikopter ingezet. Via de A76 ging de man weer terug naar Nederland. Hij reed onder meer over de vluchtstrook richting Nuth. In het centrum van Nuth verloor hij de macht over het stuur en ramde een winkelpand. De man verzette zich hevig bij zijn arrestatie.