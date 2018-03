Nederlandse zoo verwelkomt baby neushoorn

De zoo van het Nederlandse Arnhem heeft er een nieuwe inwoner bij. Naomi werd donderdag geboren en stelt het goed. "We hadden gedacht om ze pas binnen twee weken te mogen verwelkomen, maar de baby kon duidelijk niet meer wachten", klinkt het.

In augustus van vorig jaar werd er al een baby neushoorn geboren die de naam Wiesje kreeg. Dat de zoo in zo'n korte tijd twee neushoorns mag verwelkomen is erg bijzonder, want in 2016 werden amper zestien neushoorngeboortes vastgelegd in Europese dierenparken.

Wie het kleintje wil bewonderen zal nog even moeten wachten. Het zal zeker nog een paar maanden duren vooraleer het jong naar buiten mag.