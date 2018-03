Zimbabwe zit met vervelend probleem: “De condooms uit China zijn te klein voor onze mannen”

De minister van Volksgezondheid in Zimbabwe zit met een lastig probleem: de condooms in zijn land zijn te klein voor de Zimbabwaanse mannen. “We importeren die voorbehoedsmiddelen uit China. Nu klagen er heel veel heren dat ze te klein zijn”, vertelde minister David Parirenyatwa tijdens een conferentie over AIDS.

Het klinkt misschien ludiek, maar de kleine condooms en relatief grote penissen zijn wel degelijk een ernstig probleem voor Zimbabwe. Comfort is immers cruciaal. Als zulke voorbehoedsmiddelen te strak zitten, gooien heel wat mannen ze immers achteloos weg.

Dat wil het Afrikaanse land koste wat kost voorkomen, want het aantal mensen met de seksueel overdraagbare aandoening HIV of Aids is daar enorm. Maar liefst 13 procent van haar inwoners lijdt aan de ziektes.

Andere vereisten

Volgens de minister is er wel een oplossing voor het probleem van de kleine condooms. “De jeugd grijpt tegenwoordig naar één type condoom dat wel groot en stevig genoeg is, maar dat produceren we hier niet”, vertelt hij aan de nieuwssite New Zimbabwe. Zij vragen dan ook aan China om hun productie aan te passen.

Het Aziatische land wil echter een handje helpen. Ondernemer Zhao Chuan heeft aan de South China Morning Post laten weten dat ze overwegen om meer variëteiten te gaan produceren voor die specifieke afzetmarkt. Daarin zouden ze ook meer grotere condooms voorzien. “Verschillende delen van de wereld, hebben verschillende vereisten, dat is normaal. Wij willen daar dan ook graag aan tegemoetkomen”, aldus Chuan.

Verschillen

Volgens wetenschappelijke bronnen is de gemiddelde penis 15,68 centimeter groot in Zimbabwe, terwijl dat in China inderdaad heel wat lager ligt. Dat blijkt uit cijfers van 2016 van Health World Education. Daar is dat geslachtsdeel gemiddeld 12,9 centimeter lang. Bovendien is dat ook niet het enige verschil. Zo zou China liever dunne condooms hebben, terwijl de zachte versie voorbehouden zijn voor de Noord-Amerikanen, zo zegt Chuan aan de South China Morning Post.