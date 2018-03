Jongens pakken slapende vriend beet met volle emmer sneeuw

Wie met deze bende vrienden op kot zit, let maar beter op want zelfs in je slaap ben je niet veilig voor deze grapjassen. Vraag maar aan Sam die zijn roes probeerde uit te slapen na een nachtje stappen.

Een hele dag kateren en in bed liggen, dat is voor watjes dachten Connor, Joe, Tom en Callum van de Britse Universiteit in Nottingham. Ze lieten Sam een poepje ruiken door hem te verrassen in zijn slaap met een volle emmer sneeuw. Toen ze de emmer hadden uitgekieperd, kwamen ze allemaal niet meer bij van het lachen.

"Maar Sam kon er goed mee overweg", zegt de 19-jarige Joe. "We hadden verwacht dat hij ging roepen maar eigenlijk stond hij gewoon erg kalm op en wreef de sneeuw van zijn lijf. Misschien maakte zijn reactie alles zowaar nóg grappiger", klinkt het. Maar de vier jongens zijn nu ook op hun hoede. "We weten allemaal dat het even goed bij ons kan gebeuren, dus wij slapen voortaan met onze deur op slot", besluit Joe.