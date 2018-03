Man schiet zichzelf neer bij Witte Huis

Een man heeft zich bij het Witte Huis neergeschoten. Hij overleed aan zijn verwondingen. Bij het incident zijn geen andere gewonden gevallen.

President Donald Trump bevond zich op het moment van de feiten niet in Washington, maar in Florida met First Lady Melania. Trump is op de hoogte gebracht van het incident, aldus de Amerikaanse zender CNN.

Medische hulpdiensten kwamen ter plaatse en verzorgden het mannelijk slachtoffer, aldus de Secret Service, de veiligheidsdienst die instaat voor de bescherming van de Amerikaanse president.

Een woordvoerster van de Secret Service, Cathy Milhoan, had eerder gezegd dat het slachtoffer één schotwonde opliep en dat de veiligheidsdienst zelf geen schoten heeft gelost, aldus CNN. Ze gaf geen commentaar over de toestand van de man.

De man vuurde op zichzelf, toen hij tussen meer dan honderd mensen stond, zo vertelden ooggetuigen aan de krant The Washington Post. Omstanders spurtten weg na de schoten, waarna de hulpdiensten aankwamen. De politie probeert nu de nabestaanden van de man op de hoogte te brengen. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt.

Op 23 februari was een vrouw opgepakt, nadat ze met haar voertuig een veiligheidsbarrière aan het Witte Huis had geramd.

In de Verenigde Staten is het debat over de wapenwetgeving opnieuw aangewakkerd, na de schietpartij in een school in Florida, waarbij zeventien doden vielen. Trump maande de senatoren aan om snel werk te maken van maatregelen voor controle op wagens, zoals de minimumleeftijd van 21 jaar voor de aankoop van vuurwapens en munitie.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be