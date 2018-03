Italiaanse spits laat met gigantische misser zien waarom hij werd doorgestuurd bij topclubs

Ooit werd Mattia Destro een doelpuntenmachine in wording genoemd, maar dat talent is hij toch ergens kwijtgespeeld. De 27-jarige Italiaan, die bij AS Roma en AC Milan werd doorgestuurd wegens niet goed genoeg, moest tegen promovendus SPAL 2013 de bal gewoon in een leeg doel trappen, maar kreeg het voor mekaar om de bal over de deklat te jagen. Extra pijnlijk: Bologna verloor na de gigantische misser met 1-0.