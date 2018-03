Honderden betogers in Brussel op straat tegen geweld in Koerdische enclave in Syrië: “Chemische wapens gebruikt door Turken”

Brussel -

Zowat 600 manifestanten zijn zaterdagnamiddag aan het Justitiepaleis in Brussel samengekomen om een einde te eisen aan het geweld tegen de Koerdische enclave van Afrin, waar Turkse militairen in zijn doorgedrongen in hun jacht op de Koerdische Volksverdedigingseenheden (YPG). Bij de gevechten zijn talrijke slachtoffers gevallen.