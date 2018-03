Neymar met succes geopereerd: begin van lange revalidatie richting WK

De operatie van Paris Saint-Germain-speler Neymar is “zonder problemen” verlopen. Dat heeft de Braziliaanse voetbalbond CBF zaterdag laten weten.

Neymar liep vorig weekend tijdens de competitiewedstrijd tegen Marseille (3-0) een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op. Hij ging hiervoor zaterdag onder het mes in het Mater Dei-ziekenhuis in Belo Horizonte in zijn thuisland.

Ook PSG liet zaterdag weten dat de operatie “in perfecte omstandigheden” verlopen is. Neymar zal onmiddellijk met zijn revalidatie starten. Binnen zes weken zal, zo laat de club nog weten, een evaluatie plaatsvinden waarbij een mogelijke datum voor een terugkeer naar het trainingsveld besproken wordt.

2,5 à 3 maanden out

De totale onbeschikbaarheid van Neymar is dus nog niet bekend, maar wordt geschat op 2,5 à 3 maanden. De Braziliaan riskeert zo zonder (veel) matchritme in juni naar het WK te moeten trekken. Maar ook voor zijn club PSG is de blessure van de aanvaller een stevige domper. De ploeg uit Parijs werkt dinsdag in eigen stadion de return van de achtste finales van de Champions League af tegen Real Madrid. Thomas Meunier en co verloren de heenmatch in Santiago Bernabéu met 3-1.

De onbeschikbaarheid van Neymar wordt geschat op 2,5 à 3 maanden. De Braziliaan riskeert zo zonder (veel) matchritme in juni naar het WK te moeten trekken. Maar ook voor zijn club PSG is de blessure van de aanvaller een stevige domper. De ploeg uit Parijs werkt dinsdag in eigen stadion de return van de achtste finales van de Champions League af tegen Real Madrid. Thomas Meunier en co. verloren de heenmatch in Santiago Bernabéu met 3-1.