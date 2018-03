Tijger en beer hebben spectaculair gevecht om territorium, maar wie won het duel nu?

Een vrouwelijke beer had beter twee keer nagedacht toen ze uitgerekend uit dié vijver water ging drinken. Want een tijger vond namelijk dat die vijver tot zijn territorium behoorde. Ze begonnen een spectaculair gevecht waarbij niemand gespaard werd.

Toeristen in India waren op bezoek in een nationaal park toen ze plots een beer en tijger zagen vechten. “In het begin was het de tijger die de bovenhand had, maar de beer liet zich niet doen”, zegt een toerist. “Verderop zat haar welpje te kijken dus we denken dat haar moederinstinct bovenkwam.”

Na een strijd van meer dan drie minuten droop de tijger af. Niet omdat hij het duel verloren had, maar hij kon de beer niet genoeg verwonden. “Door al haar haar kreeg de tijger geen grip op de beer. Van zodra de beer dat doorhad, wist ze dat ze het gevecht wel eens kon winnen. Met bloed op haar bek zag ze hoe de tijger wegwandelde. Daarna ging ze terug naar haar welpje.”