Tottenham laat zich niet verrassen door Huddersfield, Casteels en Origi gaan onderuit

Tottenham Hotspur heeft zaterdag op de 29e speeldag in de Premier League Huddersfield Town geklopt met 2-0. Son (27. en 54.) nam beide doelpunten voor zijn rekening.

Jan Vertonghen speelde bij de thuisploeg de hele partij, terwijl Mousa Dembélé na 77 minuten naar de kant moest. Hun teammaat Toby Alderweireld ontbrak met een blessure. Aan de overkant betrad Laurent Depoitre zeven minuten voor tijd het veld.

Tottenham staat derde met 58 punten. Manchester City (75 ptn) voert de stand ruim aan, voor stadgenoot United (59). Huddersfield (30) volgt als vijftiende.

De Spurs nemen het woensdag in eigen huis op tegen Juventus in de return van de achtste finales van de Champions League. De heenwedstrijd in Italië eindigde op 2-2.

Wolfsburg gaat onderuit

Wolfsburg verloor op de 25e speeldag van de Duitse Bundesliga in eigen huis van Bayer Leverkusen met 1-2. Alarlo (31.), op penalty, en Brandt (78.) scoorden voor de bezoekers, Wolfsburg kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Mehmedi (79.). Koen Casteels stond bij de Wolven de hele partij in doel, terwijl Divock Origi achttien minuten voor tijd naar de kant moest. Landry Dimata was zijn vervanger.

In de stand doet Wolfsburg een slechte zaak. Het staat op de vijftiende plaats met 25 punten. Dat zijn er evenveel als Mainz, dat als zestiende volgt en momenteel niet zeker is van het behoud.

Musonda valt in

Celtic plaatste zich zonder problemen voor de halve finales van de Schotse beker. Na doelpunten van Mousa Dembele (62. en 71., pen.) en Odsonne Edourd (90.) klopte het Morton in de kwartfinales met 3-0. Charly Musonda kwam in het winnende kamp na 68 minuten op het veld. Zijn ploeggenoot Dedryck Boyata ligt nog steeds in de lappenmand met een liesblessure.