Ambitieuze Diaby spreekt open en eerlijk: “Het is tijd om te vertrekken bij Club Brugge”

Bericht aan Ivan Leko. Laat Abdoulay Diaby eens een strafschop nemen. Hij wil het zo graag. En een spits die zo geil voor doel is, die moet je koesteren. Twee jaar geleden topschutter van de kam­pioenenploeg, ook vandaag beste schutter van de ploeg die straks zijn vijftiende titel moet pakken. Met ploppende champagnekurken de poorten van Jan Breydel achter zich dicht laten vallen, dat is het scenario dat de 26-jarige Diaby in gedachten heeft. Een afscheidsinterview over een verleden in de banlieue, een heden als egoïstische spits en een toekomst buiten België.