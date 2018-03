Trump drijft handelsconflict op de spits: bedreigt EU met invoerheffingen op Europese wagens

Trump noemde de Europese invoerrechten nu al “gigantisch”. Verhoogt Brussel die taksen voor Amerikaanse bedrijven die in Europa zaken doen, “dan zullen we simpelweg een belasting heffen op hun auto’s die vrij de VS binnenstromen”, aldus Trump op Twitter. “Ze maken het onmogelijk om onze auto’s (en meer) daar te verkopen. Groot handelsonevenwicht!”

De president deed ook zijn beklag over het jaarlijkse Amerikaanse handelstekort van 800 miljard dollar. Een tekort dat hij toeschreef aan de “heel domme handelsakkoorden en -beleiden”, zo zei hij eveneens op Twitter. “Onze jobs en welvaart worden aan andere landen gegeven, die al jaren van ons hebben geprofiteerd. Ze lachen om wat voor dwazen onze leiders zijn geweest. Genoeg! “

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!