Jongeren en digitale media: Playstation 4? Jobstation 5!

De relatie tussen jongeren en media: it’s complicated. Enkele Gentse vzw’s helpen om jongeren mediawijs te maken. Hoewel de werking van [ew32] en Mediaraven onder Jeugdwerk valt, gaat het over veel meer dan fun en recreatie. Vaste medewerkers, vrijwilligers, freelancers en stagiairs leren jongeren alles over digitale media en maken hen mediawijs. Bijvoorbeeld via een game waarmee je leert solliciteren.

Playstation en Xbox zijn commercieel gedreven, Serious Urban Games is maatschappelijk relevant. “Jongeren verbeteren er hun mediawijsheid mee en vinden aansluiting bij leeftijdsgenoten”, zegt directeur Lieve Achten van [ew32], een jonge sociaal-maatschappelijke organisatie die zich specialiseert in participatietrajecten. “Onze games verhelderen je blik op de maatschappij. Je leert om te gaan met digitale media door internet, laptops, camera’s en smartphones anders in te zetten dan je gewend bent.”

Voorbeelden van Serious Urban Games?

1. Ondernemerschap

“Via PlanTrekkers moet je proberen om een bedrijf van een faillissement te redden”, zegt Lieve Achten. “Door te innoveren, nieuwe impulsen, een logo en een naam, interviews doen, reclame maken, een bank binnenstappen… elk half uur telt voor één maand, dus de klok tikt. Jongeren zijn er enthousiast over, maar het is best wel intensief.”

2. Een job vinden

Jobs en werk komen aan bod in #WORK. Je krijgt een coole avatar. Die is helaas werkloos maar heeft wel al een droomjob in gedachten. Het is nu aan jou om de ideale baan voor je alter ego te bemachtigen. Met een tablet in de hand trek je op missie door de stad. Via online opdrachten stap je zo de drempel over bij de VDAB, de vakbond, het ziekenfonds of het interimkantoor. Je verdiende punten ruil je in voor jobcoaching in real life.

3. Schulden maken (of liever: vermijden)

No Credit, Game Over! gaat over jongeren en schulden. Aan de hand van digitale media baan je je een weg door de stad om de schulden van het personage af te lossen. Hierbij moet je zelf verschillende instanties en organisaties (VDAB, JAC, OCMW, mutualiteiten, vakbonden, banken…) aanspreken en praktische oplossingen zoeken.

4. Klimaatneutrale stad

Your City 2050 is een Serious Urban Game met als thema klimaat. Het doet jongeren stilstaan bij de gevolgen van hun handelingen. Het spel was eerst alleen voor Gent, maar wordt nu mogelijk voor heel Vlaanderen.

5. Psychisch welzijn

Nog niet verschenen maar binnenkort beschikbaar: Mind Fits, een game over psychisch welzijn bij jongeren.

Serieuze klanten

“Scholen zijn essentieel in ons verhaal”, zegt Lieve Achten. “Eerst onderzoeken we met jongeren en leerkrachten waar de noden liggen. De games ontwikkelen we in co-creatie met jongeren en de opdrachtgever. Opdrachtgevers zijn dienstverleners zoals VDAB, vakbonden, mutualiteiten, uitzendsector, banken, ondernemerskoepels, bedrijven of immobiliën. We willen naar een leersysteem op basis van ervaringsgericht leren. Laat jongeren drie uur een spel spelen en ze zijn méé met elke leerstof. Je moet hen er alleen de kans toe bieden. Creativiteit en oplossingsgerichtheid komen niet genoeg aan bod in het onderwijs.”

