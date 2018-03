Mediaraven: vree mediawijs

De Gentse vzw Mediaraven ontwikkelt een breed aanbod van digitale producten voor kinderen, jongeren én iedereen die met hen werkt. Bijvoorbeeld websites voor organisaties die communiceren met kinderen en jongeren. Mediaraven ontwikkelt ook digitale tools en applicaties voor de socioculturele sector. Sinds dit jaar heet de jongerenredactie Ravage: een experimenteerruimte voor jeugdige journalisten, videomakers, tekstschrijvers en fotografen die nog wat potten mogen breken.

“We laten jongeren daarbij vooral zelf aan de slag gaan met media”, zegt communicatieverantwoordelijke Niek Godfroid. “Ze kiezen een thema en maken daar media-inhoud over. Wij ondersteunen hen zodat het eindresultaat technisch goed zit én er mooi uitziet, zoals een perfecte montage of een aantrekkelijke blog. We brengen hen juiste knoppenkennis bij, helpen concepten uit te werken, stellen hun storytellingboodschap scherp ...”

“We hebben ook een onderdeel video- en mediaproductie door jongeren. De opdrachten bestaan uit opnames en montages. Sommige klanten in non-profit of jeugdwerk staan open voor het leerproces dat daarbij komt kijken. Maar dankzij onze vaste krachten zit het eindresultaat altijd goed.”

Vrijwilligers

“Onze vrijwilligers zijn gek op digitale media”, zegt Niek Godfroid. “De meeste zijn studenten tussen 18 en 24 jaar. Ze vinden vaak via mond-tot-mondreclame de weg naar ons vanuit studierichtingen als Audiovisuele Kunsten aan het RITCS. Stagiairs blijven vaak ook graag ‘plakken’ als vrijwilliger.”

“Jongeren mediawijsheid bijbrengen – hoe ga je om met sociale media? – doen we tijdens onze mediawijze workshops. Die worden gegeven door meer pedagogisch gerichte profielen of vrijwilligers met een communicatieachtergrond. Tijdens schoolvakanties organiseren we mediakampen voor jongeren tot 16 jaar, zoals een YouTube-kamp of het Mediaravotterskamp waarin je alle ins en outs van je smartphone combineert met ‘scoutsactiviteiten’ zoals survivalopdrachten.”

>

>

>