Juventus wint in extremis van Lazio dankzij geniale ingeving Dybala, Lukaku heeft geluk dat actie niet viraal gaat

Juventus heeft op de 27e speeldag van de Italiaanse Serie A in extremis Lazio geklopt met 0-1. Paulo Dybala scoorde pas in de slotseconde de winnende treffer. Jordan Lukaku speelde bij de thuisploeg de hele match.

Onze landgenoot viel op met een eigen doelpunt dat uiteindelijk niet telde. Lukaku kopte een corner van Dybala domweg in eigen doel, maar er was toen al gefloten voor een fout. Al was niet meteen duidelijk voor welke fout precies...

Juve staat in de stand op de tweede plaats met 68 punten, één minder dan leider Napoli. Dries Mertens en co spelen later op de avond nog in eigen huis tegen AS Roma. Lazio (52 punten) volgt als derde.