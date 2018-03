Jihadistische groep eist aanval tegen Franse ambassade in Burkina Faso

De “Steungroep voor de islam en de moslims”, een jihadistische beweging die het resultaat is van de fusie van verschillende groeperingen in de Sahel, heeft de aanvallen van vrijdag in Ouagadougou opgeëist. In een bericht dat zaterdag bij het Mauritaanse private agentschap Al Akhbar aankwam, stelt de groep wraak te hebben genomen voor de Franse operatie in Mali.

De groep, geleid door de Malinese touareg Iyad Ag Ghaly, voerde de aanvallen uit op de generale staf van het leger in Burkina Faso en op de Franse ambassade in Ouagadougou.

In Ouagadougou zijn acht leden van de Burkinese ordediensten gedood. Twaalf gewonden verkeren in kritieke toestand, zo blijkt uit officiële cijfers. Geen enkele Franse burger is gedood of gewond. Tijdens de aanvallen zijn ook acht aanvallers gedood.

De aanslagen van de groep zijn “het antwoord op de dood van verschillende leiders in een raid van het Franse leger in het noorden van Mali twee weken geleden”, aldus het agentschap. Op 15 februari is een twintigtal vermoedelijke jihadisten “gedood of gevangen genomen”, aldus de Franse generale staf, tijdens een lucht- en grondoperatie van de Franse troepen tegen de groep in het noordoosten van Mali.

De groep had eerder al de aanval opgeëist waarbij twee Franse militairen om het leven kwamen en een derde gewond raakte op 21 februari, in het noordoosten van Mali.